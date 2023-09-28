دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته بلومبيرغ بعنوان "سيتم تحديد أسعار الوقود لفصل الشتاء في الرياض"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقالت بلومبيرغ في تقريرها المتداول: "المملكة العربية السعودية - أكثر من روسيا أو الولايات المتحدة أو حتى أوبك + ككل – ستحدد اتجاه النفط لبقية العام وما بعده".

وتجاوزت أسعار النفط الأمريكي 94 دولاراً للبرميل في تداولات، الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما يهدد بارتفاع الأسعار في محطات الضخ والتضخم في جميع أنحاء الاقتصاد.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات أمريكية فيدرالية انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانخفضت المخزونات في مركز التخزين كوشينغ بولاية أوكلاهوما الذي تتم مراقبته عن كثب إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات.