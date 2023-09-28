نيويورك (CNN) -- تجاوزت أسعار النفط الأمريكي 94 دولاراً للبرميل في تداولات ، الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما يهدد بارتفاع الأسعار عند المحطات والتضخم في جميع أنحاء الاقتصاد.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات أمريكية فيدرالية انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانخفضت المخزونات في مركز التخزين كوشينغ بولاية أوكلاهوما الذي تتم مراقبته عن كثب إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات.

وقفزت أسعار الخام الأمريكي بما يصل إلى 4% إلى 94.04 دولارًا للبرميل، الأربعاء، وهو أعلى سعر خلال اليوم منذ 30 أغسطس 2022، قبل أن تستقر عند 93.68 دولارًا للبرميل، بزيادة 3.6% خلال اليوم.

وتأتي قفزة الأسعار هذه بعد أن رفع عدد من البنوك في "وول ستريت" توقعاتها لأسعار النفط في ضوء التخفيضات الكبيرة في الإمدادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية وروسيا.