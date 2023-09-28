إطلاق سراح رجلي أعمال متهمين في قضية السيناتور مينينديز بكفالة

(CNN)-- أطلقت محكمة فيدرالية في نيويورك، الأربعاء، سراح رجلي أعمال متهمين في قضية السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بكفالة من قبل القاضي الذي يرأس محاكماتهم.

وكانت لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

ووفقا للقاضي، سيتم إطلاق سراح خوسيه أوريبي بكفالة تبلغ قيمتها مليون دولار، بينما سيتم إطلاق سراح المتهم الآخر، فريد دايبس، بكفالة قيمتها 2 مليون دولار.

وقال القاضي إنه سيتم منع دعيبس من حيازة الأسلحة النارية، وأرسل دعيبس بالفعل سلاحين ناريين كان يملكهما.

كما أُمر دعيبس وأوريبي بتسليم وثائق السفر، بما في ذلك جوازات السفر، وتم فرض قيود على الأماكن التي يمكنهم السفر إليها في الولايات المتحدة.

وكذلك أمر القاضي بإطلاق سراح مينينديز بكفالة شخصية بقيمة 100 ألف دولار، وسيتم إطلاق سراح زوجة مينينديز، نادين، بكفالة شخصية بقيمة 250 ألف دولار، وأُمرت بتسليم جواز سفرها.

وقد دفع السيناتور وأربعة من المتهمين الآخرين، بما في ذلك زوجته، ببراءتهم من التهم المتعلقة بمؤامرة الرشوة المزعومة.

ويجب على مينينديز تسليم جواز سفره الشخصي ووثائق سفره، بحسب القاضي، ويمكنه الاحتفاظ بأي جوازات سفر رسمية، ولا يزال السفر إلى الخارج مسموحًا به للأعمال الرسمية، كما أمر القاضي بعدم تمكن مينينديز من الاتصال بالمتهمين الآخرين والشهود الآخرين خارج حضور المحامي، باستثناء زوجته.