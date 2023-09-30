أوكار الرذيلة في الكويت.. الداخلية تنشر صورا بعد مداهمات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص ضمن حملة ومداهمات تستهدف أوكار الرذيلة في البلاد.

ونشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة لعدد من الأشخاص الملقى القبض عليهم في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقالت الوزارة في بيان: "رجال المباحث الجنائية مستمرين في مداهمة أوكار الرذيلة.. ضبط (34) شخصاً في (16) قضية منفصلة بتهمة (ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة) مقابل مبالغ مالية في المهبولة - المنقف - السالمية – الفروانية".

وتابعت: "استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة والحسابات التي تقوم على ترويج الرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (34) شخصاً في (16) قضية منفصلة بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) ومعاهد المساج المخالفة في مختلف محافظات البلاد، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".