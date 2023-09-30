مقتدى الصدر: عدم وجود النبي محمد بيننا لا يعني أنه "منتهي الصلاحية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر إن عدم وجود النبي محمد بيننا لا يعني أنه "منتهي الصلاحية" على حد تعبيره، وذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال الصدر في بيانه: "وا اسفي على أمة تقاعست عن نصرة نبيها في زمننا هذا، فلم نجد تفاعلا مع الاعتداءات المستمرة عليه من أعداء الدين والمذهب حينما نشروا رسوما ساخرة ضده أو حينما اعتدوا على كتاب الله (القرآن الكريم)".

وتابع قائلا: "وليت هنا في مقام الاستنصار: طلب النصرة له صلى الله عليه وآله.. فلست ممن يخالف كتاب الله تعالى وآياته فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: (إلا تنصروه فقد نصره الله..) فإنه مع خذلان الأغلب، بل لو خذله الجميع، فإن الله ناصره.."

وأضاف: "فعدم وجوده صلى الله عليه وآله بيننا لا يعني أنه (منتهي الصلاحية) فهو ما زال نبينا ورسولنا وسيدنا ومولانا ومنقذنا، وحلالة حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.."