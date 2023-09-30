دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة جماعية في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الامر الذي اثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها الرسمية بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة محافظة الوجه بمنطقة تبوك على 4 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة بينهم في مكان عام، بحوزة أحدهم سلاح ناري وحرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.."

وتابعت الداخلية: "جار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".