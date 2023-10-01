تفاعل على تصريح السيسي: للمصريين فرصة للتغيير بالانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي تناول فيها موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن "للمصريين فرصة للتغيير".

جاء ذلك في تصريحات للسيسي على هامش مؤتمر "حكاية وطن"، السبت، حيث قال: "عندي كلمة واحدة عايز أقوله للناس، ده اللى احنا عملناه (خلال فترة حكمه)، وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية، الأمر كله لله، اللي له حاجة هياخدها".

وأشار السيسي الى الانتقادات الموجهة إلى سياساته الاقتصادية، مُعتبرًا أن هناك "حالة من عدم الثقة" لدى المصريين تجاه ما تقوم به الحكومة.

وقال السيسي إنه خلال السنوات العشر الأخيرة التي حكم فيها مصر كان هناك "أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله... أنت مش محل تقدير اللي أنت بتعمل عشان خاطرهم، كمان وأنت بتعمل كده يتم الإساءة لك والإساءة لمسؤوليك وأسرهم".