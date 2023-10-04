دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الأربعاء، نصيحة دعا فيها إلى عدم اللجوء إلى ما وصفها بـ"الغوغائية" والاحتكاك في الشوارع بالمواطنين الراغبين بممارسة حقوقهم القانونية لإظهار أن هناك حرية تعبير.

وقال البرادعي، في حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "نصيحة: إذا كان الهدف من الغوغائية والاحتكاك في الشوارع لإعاقة أي مواطن من ممارسة حقه طبقا "للقانون" هو لإظهار ان هناك حرية تعبير حقيقية وتكافؤ فرص وتنافسية من اجل تجميل الشكل أمام العالم فالعالم أذكى من ذلك بكثير ولا تنطلي عليه تلك الحيل المكررة والمبتذلة منذ الستينيات...كفاية".

وكان البرادعي قال قبل أيام إن "تداول السلطة كان من أهم أهداف الثورة للانتقال من حكم الفرد إلى نظام ديمقراطي"، بعد يومين من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

ونشر المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، مقطع فيديو يُظهر تعرضه لاحتكاكات وهتافات مضادة من جانب مواطنين يحملون صورًا الرئيس المصري، ويهتفون باسمه في الشهر العقاري بمحافظة الشرقية، الأربعاء.

ويسعى الطنطاوي للحصول على 20 ألف توكيل مطلوبة لضمان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمعة في ديسمبر/ كانون الأول، في حين استوفى السيسي التوكيلات اللازمة وأعلن ترشحه لولاية ثالثة كرئيس للبلاد، الاثنين الماضي.