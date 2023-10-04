فيديو تجمهر مؤيدين للسيسي حول أحمد الطنطاوي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتجمهر عدد من مؤيدي الرئيس المصري، المرشح لولاية جديدة، عبدالفتاح السيسي حول النائب البرلماني السابق رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول من أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة الزقازيق والذي نشره الطنطاوي على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك أشخاص يرفعون صورا للسيسي قرب الطنطاوي وسط تدافع بسيط فيما يُسمع بمقاطع فيديو أصوات هتافات وتقبيل لصور السيسي.

وفي الوقت الذي لم تظهر في مقاطع الفيديو المتداولة وقوع اعتداء على الطنطاوي وفقا لما زعم بعض النشطاء، تواصلت CNN بالعربية مع حملة الطنطاوي للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن الطنطاوي سبق ونشر مقاطع فيديو في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وجوده أمام مقار الشهر العقاري لتوثيق توكيلات تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية، وشكا من صعوبة توثيق هذه التوكيلات. واتهم الطنطاوي حشودًا منظمة في مقار التوثيق، قال إنها ترتبط بالرئيس المصري، بأنها تحول دون قدرة مؤيديه على تسجيل توكيلات لصالحه.

في المقابل، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات حينها وقوع "أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد خلال توثيق نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات"، وقالت إن "كل ما أثير في هذا الصدد لا يعد كونه ادعاءات كاذبة"، مرحبة بتقديم أي "وقائع مدعومة بأدلة دامغة تفيد حدوث أخطاء أو مخالفات لقرارات الهيئة"، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها تحرص على "تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة بين جميع المتقدمين لخوض المنافسة الانتخابية".