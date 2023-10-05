دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اجرت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا، بريجيت كرمي، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في البلاد، الشيخ حكمت الهجري، وناقشت معه "أهمية الحراك السلمي" في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، الخميس.

وقالت كرمي عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقًا: "سعدتُ اليوم باجراء اتصال مباشر مع الشيخ الهجري، الرئيس الروحي للدروز".

وأضافت المبعوثة الفرنسية بالقول: "وقد تناول الاتصال ما يجري من مظاهرات في السويداء. واهمية الحراك السلمي والمشاركة الفعالة للمرأة و ضرورة تطبيق القرار الاممي 2254".

وكان الهجري قد تلقى اتصالا هاتفيًا من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إيثان غولدريتش، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد فيه دعمه لـ"حرية التعبير" في البلاد.

وتلقى الهجري أيضًا اتصالًا من المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى جانب اتصالات من أكثر من سيناتور في الكونغرس الأمريكي.

وتشهد السويداء احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد منذ أكثر من 40 يومًا، يُطالب فيها المحتجون بـ"إسقاط النظام" وتطبيق القرار الأممي 2254.

ويُعتبر الهجري رمز حراك السويداء إذ كان أول شيوخ العقل الداعمين للاحتجاجات في المحافظة قبل أن ينضم إليه شيخ العقل الثاني، الشيخ حمود الحناوي.