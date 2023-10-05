جنرال أمريكي: وضع "داعش" في سوريا لا يدعو للقلق حاليا بعد هزيمته

(CNN)-- قال قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية أليكس غرينكويتش، الثلاثاء، إن وضع تنظيم "داعش" في سوريا "لا يدعو للقلق في الوقت الحالي".

وأضاف غرينكويتش، للصحفيين: "أود أن أقول في ظل الوضع الراهن، ربما لا يكون داعش شيئا يدعو للقلق، لقد هزمناهم، و ووضعنا أحذيتنا على أعناقهم، إذا صح التعبير، لذا فهم ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ إجراء مهم ضدنا".

لكن القائد الأمريكي قال إن هناك "عددا من المخاطر" التي يجب مراقبتها، بما في ذلك مرافق الاحتجاز التي يوجد بها مقاتلي “داعش”، ومخيمات النازحين حيث "يتم تعليم الأطفال غناء أغاني التنظيم وتحية علمه".

وأضاف أنه من المهم أن يتم "إعادة دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع مرة أخرى، لذلك نحن لا نتعامل مع الجيل القادم من داعش خلال 10 أو 15 عاما".

وذكر: "لديهم عدد لا بأس به من الخلايا، وعدد قليل من كبار القادة، ومعسكرات التدريب خارج المنطقة التي تعمل فيها قوات التحالف بشكل روتيني، وأعتقد أن هناك عناصر خطر حقيقية حيث يمكن أن تطفو الأمور مرة أخرى في وقت ما في المستقبل".

وأضاف غرينكويتش أنه فيما يتعلق بتنظيم "داعش" في أفغانستان، فإنه لا يعتقد أن هناك "تهديدا خارج المنطقة في الوقت الحالي"، على الرغم من وجود "رغبة وقدرة" على القيام بذلك.

وتابع: "لا أعتقد أن هناك تهديدا خارج المنطقة في الوقت الحالي، ولكن من المؤكد أن (داعش – خراسان) لديه تطلعات للذهاب إلى أبعد من ذلك، إنهم على الأرجح أحد أكثر عناصر داعش قدرة في الوقت الحالي وهو أمر نحتاج إلى مراقبته عن كثب".