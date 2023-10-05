دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي لمدة 3 أيام بعد الهجوم المميت الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس.

وسيتم تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية وفي جميع الهيئات الدبلوماسية والسفارات، وفقا لسانا.

وجاء في البيان الذي نقلته الوكالة: " تعلن حكومة الجمهورية العربية لسورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 6/10/2023، على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهـابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5/10/2023".

وذكرت إذاعة "شام إف إم" المقربة من الحكومة السورية أن عدد الضحايا بلغ 66 قتيلًا وحوالي 190 جريحًا.