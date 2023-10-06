إيران تُعلق على منح نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام: عملً ذو دوافع سياسية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدانت إيران الجمعة منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، ووصفت الاختيار بأنه "منحاز وذو دوافع سياسية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان نشره على "إكس"، تويتر سابقًا: " نشهد الآن منح لجنة جائزة نوبل الجائزة لفرد أدين بسبب انتهاكه المتكرر للقوانين وارتكاب أعمال إجرامية".

وأردف كنعاني قائلا: "نحن ندين هذا العمل ونعتبره منحازاً وذا دوافع سياسية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "إن الإجراء الذي اتخذته لجنة جائزة نوبل للسلام هو مناورة سياسية تتماشى مع السياسات التدخلية والمعادية لإيران التي تنتهجها بعض الحكومات الأوروبية، بما في ذلك الدولة المضيفة للجنة نوبل".

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لمحمدي "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".