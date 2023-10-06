دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار بين شخصين في المنطقة الشرقية رفع أحدهما بالهواء قبل طرحه أرضا الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية السعودية "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيانها: "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب، تبين من اجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ شهرين.."

وأضافت الداخلية: "لم يقدم المعتدى عليه (حينها) ببلاغ للجهات الأمنية وتم تحديد هوية المعتدي وتبين أنه موقوف في قضية منظورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة ومن وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية".