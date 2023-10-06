دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تبادل نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الآراء مع رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، حول الوضع الاقتصادي في مصر ودور "الإصلاح السياسي" في حلها.

وكتب البرادعي عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، منشورًا قال فيه: "الاقتصاد علم معقد وصعب وهناك مدارس مختلفةً وآراء متباينة ولكن في كل الاحوال من المهم اخذ راي كبار المتخصصين كما هو الحال بالنسبة لكافة الانشطة الانسانية الأخرى".

وأردف نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "قد يكون مهما فى تلك المرحلة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد المصري ان نطلب من عدد محدود من خبراء الاقتصاد العالميين المشهود لهم بالكفاءة ان يقدموا لنا رؤية شاملة فى كيفية التعامل مع الاقتصاد الكلى macro economics للمساعدة فى الخروج من المأزق الحالي".

وتابع البرادعي قائلًا: "الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني السابق آبي فعل ذلك عندما كانت اليابان على شفا اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ودعا الاقتصادي الشهير بول كروجمان للتشاور قبل اتخاذ القرارات الهامة... لا خاب من استشار".

وعلق ساويرس على منشور البرادعي بالقول: "حضرتك مش شايف المشكلة خالص.. المشكلة مش اقتصادية خالص! القعدة بره بعدتك عن واقعنا".

وأجاب نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "شايفها كويس يا نجيب وفاهمها زي ما انت شايفها وفاهمها ويمكن من بره الصورة أوضح. بالطبع في حالتنا مفيش اصلاح اقتصادي من غير اصلاح سياسي… تحياتي"، ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "تحياتي".

يذكر أن ساويرس كان قد رفض الإعلان عن منحه توكيلًا لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، وسأله أحد المغردين قائلا: " بقولك ايه يا إدارة انتا عملت توكيل لمين"، ليُجيب قائلا: "لربنا".