تحديث حصيلة ضحايا هجوم الكلية الحربية في حمص بسوريا

آثار الهجوم بطائرة بدون طيار في حمص بسوريا، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تم تمويه أجزاء من هذه الصورة من قبل CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حدثت السلطات السورية على لسان وزير الصحة بالبلاد، حسن غباش، حصيلة الضحايا الذي سقطوا بالهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، الخميس، لبلغ 81 قتيلا منهم 31 نساء و5 أطفال، وبلغ عدد الإصابات نحو 239 مصاباً، لافتا إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم للآن، في حين اتهمت وزارة الدفاع السورية، في بيان سابق لها "تنظيمات إرهابية مدعومة من جهات دولية معروفة".

ووصفت القوات المسلحة السورية الهجوم بـ"غير المسبوق"، وتعهدت بالرد "بكل قوة وتصميم"، محذرة من أن أولئك الذين خططوا ونفذوا الهجوم "سيدفعون غاليا".

ويذكر أن مدينة حمص القديمة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم عاصمة الثورة السورية، كانت مسرحًا لمعارك ضارية بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة الذين سعوا للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في عام 2012، وسقطت المدينة في أيدي النظام في عام بعد حصار دام عامين، عندما غادرتها الجماعات المسلحة بـ2014.