"الخوذ البيضاء": سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات قوات النظام على شمال غرب سوريا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
"الخوذ البيضاء": سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات قوات النظام على شمال غرب سوريا
Credit: MOAWIA ATRASH/Middle East Images/AFP via Getty Images

(CNN) --  أعلنت منظمة الدفاع المدني"الخوذ البيضاء"، في بيان، مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 49، الخميس، بعد أن شنت قوات النظام السوري هجمات "ممنهجة" على المدنيين في شمال غرب البلاد.

قد يهمك أيضاً

سوريا: مقتل مدنيين وعسكريين وإصابة العشرات إثر استهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بمسيرات

وأضافت: "استهدفت قذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب شمال غربي سوريا".

وذكرت أن الهجمات "استهدفت بشكل خاص الأسواق والمدارس والمرافق العامة والعاملين في المجال الإنساني، ومن بين المدنيين المصابين الـ49، 12 طفلا و11 امرأة".

وقالت المجموعة، الأربعاء،إن غارات جوية استهدفت مدرسة في مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 6 مدنيين، بينهم رضيعة، وامرأتان.

وتشهد منطقة شمال غرب سوريا، لليوم الثالث على التوالي، من القصف الدامي، بحسب منظمة "الخوذ البيضاء".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.