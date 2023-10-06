(CNN) -- أعلنت منظمة الدفاع المدني"الخوذ البيضاء"، في بيان، مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 49، الخميس، بعد أن شنت قوات النظام السوري هجمات "ممنهجة" على المدنيين في شمال غرب البلاد.

وأضافت: "استهدفت قذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب شمال غربي سوريا".

وذكرت أن الهجمات "استهدفت بشكل خاص الأسواق والمدارس والمرافق العامة والعاملين في المجال الإنساني، ومن بين المدنيين المصابين الـ49، 12 طفلا و11 امرأة".

وقالت المجموعة، الأربعاء،إن غارات جوية استهدفت مدرسة في مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 6 مدنيين، بينهم رضيعة، وامرأتان.

وتشهد منطقة شمال غرب سوريا، لليوم الثالث على التوالي، من القصف الدامي، بحسب منظمة "الخوذ البيضاء".