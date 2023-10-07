بايدن يصدر بيانا يدين "الهجمات المروعة والمستمرة" في إسرائيل

نتيناهو ردًا على هجوم حماس: نحن في حالة حرب وسننتصر فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هجمات شنتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، واصفًا إياها بأنها "مروعة".

وقال بايدن، في بيان، السبت: "لقد تحدثت هذا الصباح مع رئيس الوزراء نتنياهو حول الهجمات المروعة والمستمرة في إسرائيل. تدين الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه هذا الهجوم المروع ضد إسرائيل من قبل إرهابيي حماس بغزة".

وأضاف بايدن: "أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا على استعداد لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل. الإرهاب ليس له ما يبرره أبدًا. ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها. وتحذر الولايات المتحدة من أي طرف آخر معاد لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع. ودعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع".

تابع: "أنا وجيل نذكر في صلواتنا جميع العائلات التي تضررت من هذا العنف. إننا نشعر بالحزن إزاء الأرواح التي انتهت بشكل مأساوي ونأمل في الشفاء العاجل لجميع الجرحى"، مُشيرًا إلى أن "أنا وفريقي نتابع هذا الوضع عن كثب، وسأبقى على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو".

في صباح السبت، شنت حركة حماس هجمات على مناطق إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، فيما ردت إسرائيل بضربات على القطاع أسفرت عن مقتل قرابة 200 شخص وإصابة المئات.



كما أطلقت حماس وابلا هائلا من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأعلنت أسر بعض الجنود. في حين قال الطرفان إن المواجهات لا تزال مستمرة.