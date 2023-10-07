القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هغاري، إن موقعين في إسرائيل - أوفاكيم وبيري - يشهدان حوادث مرتبطة برهائن، على هامش هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المناطق الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وأضاف: "نحن نقاتل في 22 موقعًا"، دون أن يذكر المزيد.

ولم يتمكن من إعطاء العدد الدقيق للقتلى – أو عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا، لكنه قال إن "هناك وفيات".

وفي مستوطنة أوفاكيم في النقب وكذلك في بيري القريبة من قطاع غزة، "تقع حوادث مع رهائن، وهناك قوات خاصة مع قادة كبار والقتال يدور هناك".

وأضاف هغاري: "لقد بدأت تعبئة احتياطية واسعة النطاق - هناك 4 فرق سننزلها على الفور إلى غزة. وتوجد بالفعل 31 كتيبة نظامية في العطيف والجنوب. كما يتم إنزال الدبابات إلى القطاع”.

وتابع: "الجهد الرئيسي هو قتل جميع الإرهابيين الموجودين على السياج، كل أولئك الذين يحاولون العودة إلى القطاع. أولاً، سنتعامل بالنار من الجو، ثم أيضًا بالأدوات الأرضية الثقيلة". وحذر هغاري من تداول الأخبار الكاذبة.