"طوفان الأقصى".. السعودية تصدر بيانا وهذا ما دعت له مصر وتركيا

نتيناهو ردًا على هجوم حماس: نحن في حالة حرب وسننتصر فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت المملكة العربية السعودية على الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.. وتدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".

وتابعت: "تذكّر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.. وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".

من جهتها أصدرت الخارجية المصرية بيانا حذرت فيه من "مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي" داعية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وكذلك دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإسرائيليين والفلسطينيين لضبط النفس، وتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر، وذلك في خطاب له، السبت، خلال مشاركته في المؤتمر الاستثنائي الرابع لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال أردوغان: "في ضوء الأحداث الجارية في إسرائيل ندعو الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر".