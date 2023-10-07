الجيش الإسرائيلي يعلن "حالة تأهب – الحرب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): "جيش الدفاع يعلن حالة تأهب – الحرب"، وذلك بعد "عملية مزدوجة" تم خلالها إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تسلل مسلحين من غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال مراسل القناة 12 الإسرائيلية إن المتسللين دخلوا "كيبوتس بيري"، قائلا إن السكان يحثون الجيش الإسرائيلي على الاندفاع إلى الكيبوتس.

وذكرت القناة 12 أيضا أن متسللين احتجزوا رهائن في نتيف هاسارا.

وكان القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قد أعلن في رسالة مسجلة، عن عملية "طوفان الأقصى"، قائلا إن الجماعة الفلسطينية المسلحة “استهدفت مواقع العدو والمطارات والمواقع العسكرية بـ 5000 صاروخ".