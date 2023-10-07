دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 200 إسرائيلي بعد أن شن مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجومًا مفاجئًا سمّته "طوفان الأقصى"، السبت، وفقًا لخدمة زاكا الإسرائيلية للطوارىء.

يأتي هذا في وقت قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان، إن 232 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا السبت في القطاع، وأصيب 1697 آخرون.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن مكان وقوع الوفيات وما إذا كانت الوفيات تشمل مقاتلين من حماس أو مدنيين في غزة.

وأضاف البيان أن "الطواقم الطبية لا تزال تعمل بكل طاقتها لإنقاذ العشرات من الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعناية المركزة".

وتأتي هذه الوفيات في الوقت الذي نفذ فيه الجيش الإسرائيلي ضربات ردًا على وابل من آلاف الصواريخ أطلقته حماس على إسرائيل، تزامنًا مع توغل مقاتلي حماس الذي خلف ما لا يقل عن 70 قتيلا إسرائيليًا.