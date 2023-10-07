أولا بأول.. مسلحون يتسللون لإسرائيل والجيش يعلن حالة "تأهب - الحرب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، "حالة تأهب – الحرب" وذلك بعد ما وصفه بـ"عملية مزدوجة" بعد إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات أولا بأول:

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

- سمع فريق CNN في القدس صفارات إنذار للتحذير من الصواريخ، ومن المرجح أنها اعتراض لصواريخ قادمة، مع استمرار انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل بعد أكثر من ساعتين من بدء وابل الصواريخ من غزة.

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

- دعا محمد الضيف، القائد العسكري لحركة حماس، إلى انتفاضة عامة ضد إسرائيل في رسالة مسجلة، السبت، قائلا: "إذا كان لديك مسدس، أخرجه. هذا هو الوقت المناسب لاستغلاله – اخرجوا بالشاحنات والسيارات والفؤوس، اليوم يبدأ التاريخ الأفضل والأكثر شرفًا".

و أعلن في رسالة مسجلة، عن عملية "طوفان الأقصى"، قائلا إن الجماعة الفلسطينية المسلحة "استهدفت مواقع العدو والمطارات والمواقع العسكرية بـ 5000 صاروخ".

وقال إن الهجوم على إسرائيل جاء ردا على الهجمات على النساء وتدنيس المسجد الأقصى والحصار المفروض على غزة، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى القدوم إلى "تحرير الأقصى"، المسجد الأقصى في القدس.

Credit: SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

- الجيش الإسرائيلي قال ببيان: "في الساعة الماضية، بدأت منظمة حماس الإرهابية بإطلاق صواريخ كثيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتسلل الإرهابيون إلى الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".