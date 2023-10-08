الجيش الإسرائيلي لـCNN: عدد المدنيين الذين في أيدي حماس "غير مسبوق"

(CNN) -- ذكر الجيش الإسرائيلي، السبت، أن هدفه الرئيسي الآن هو "إعادة السيطرة" على الأوضاع، وأضاف أن عدد المدنيين الذين أسرتهم حركة حماس"كبير".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، لوولف بليتزر من شبكة CNN، إنه "أمر غير مسبوق في تاريخنا أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من المواطنين الإسرائيليين في أيدي منظمة إرهابية".

وأضاف: "هذه أرقام لم نشهدها من قبل، وهي غير مسبوقة، وستجبر إسرائيل على رد فعل غير مسبوق، ويمكنني أن أؤكد لكم أن الجيش الإسرائيلي سيركز على استعادة كل إسرائيلي".

يذكر أن حركة "حماس" قالت إنها أسرت جنودا إسرائيليين بالقرب من حدود غزة خلال هجومها المفاجئ والذي وقع فجرا، حيث أطلقت صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال "أبوعبيدة" المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إن "الإسرائيليين الذين تم أسرهم في جميع محاور غزة"، وحذر من "أي هجوم على المدينة".

وأضاف المتحدث، في رسالة صوتية مسجلة، أن "تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة"، وتابع أن "جميع الأسرى الإسرائيليين متواجدون في كافة محاور قطاع غزة، وما يحدث لأهل قطاع غزة سيحدث لهم، واحذروا من الحسابات الخاطئة".

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام"، في وقت سابق، أنها أسرت "عشرات" الإسرائيليين خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته السبت.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من يوم السبت بـ"تدمير حماس" قائلا "سننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي فرضوه على دولة إسرائيل ومواطنيها"، وأضاف: "أقول لسكان غزة: ارحلوا الآن لأننا سنضرب بقوة في كل مكان".