دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، حركة "حماس" بـ"الانتقام" بسبب الهجمات التي شنتها في وقت مبكر من يوم السبت.

وقال نتنياهو، في تصريحات: "ما حدث اليوم لم نشهده من قبل في إسرائيل، وسأعمل على ألا يتكرر ذلك أبدا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "سيمارس كل قوته وسننتقم من (حماس) على هذا اليوم الأسود".

وتابع: "سنقوم بتدمير كل المواقع التي يتحصن بها عناصر (حماس) ويتسترون فيها ونجعلها أنقاضا، سنفعل بكل قوة وبكل مكان".

وخاطب الإسرائيليين بقوله: "نحن نخوض هذه المعركة معا، و الحرب ستستغرق فترة وستكون صعبة، وأمامنا أيام حافلة بالتحديات".

يذكر أن محمد الضيف، القائد العسكري لحركة "حماس"، كان قد دعا، في رسالة مسجلة، إلى "انتفاضة عامة ضد إسرائيل"، وأعلن، عن عملية "طوفان الأقصى"، قائلا إن الجماعة الفلسطينية المسلحة "استهدفت مواقع العدو والمطارات والمواقع العسكرية بـ 5000 صاروخ".

وقال إن الهجوم على إسرائيل "جاء ردا على الهجمات على النساء وتدنيس المسجد الأقصى والحصار المفروض على غزة"، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى "القدوم إلى تحرير الأقصى"، المسجد الأقصى في القدس".