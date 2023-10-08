تفحصهم الأمن الإسرائيلي قلقًا من مقاتلي حماس.. مراسل CNN ينقل المشهد على بعد 25 كيلومترًا من سياج غزة

من هي الأطراف التي قصدها بايدن في تحذيره بعد هجوم حماس؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- زعمت حركة حماس، الأحد، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أشاد بهجومها المفاجئ على إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (الرسمية إرنا)، الأحد، أن رئيسي تحدث مع هنية في مكالمة هاتفية و"استعرض الوضع الجاري في الأراضي المحتلة"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وفي بيان لاحق، قال رئيسي إن بلاده "تدعم الدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني"، وأن إسرائيل وداعميها "يتحملون مسؤولية تعريض أمن دول المنطقة للخطر".

وأعرب هنية عن تقديره للموقف الإيراني، بحسب بيان صادر عن حماس.

وتعد إيران العدو اللدود لإسرائيل، وانخرط البلدان منذ فترة طويلة في شكل من أشكال الحرب بالوكالة، حيث تقاتل الجماعات المدعومة من إيران القوات الإسرائيلية.

وتتهم إسرائيل إيران بدعم حماس.

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إيران لعبت دورًا مباشرًا في الهجمات التي وقعت نهاية هذا الأسبوع على إسرائيل، لكن ليس هناك شك في أن حماس تُمول وتُجهز وتُسلح من إيران.