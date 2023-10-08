مسؤول عسكري لـCNN: إسرائيل "ستفعل أي شيء" لاستعادة الرهائن من غزة

نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

تبحث CNN في سبب تعرض إسرائيل لهجمات حماس على حين غفلة

تفحصهم الأمن الإسرائيلي قلقًا من مقاتلي حماس.. مراسل CNN ينقل المشهد على بعد 25 كيلومترًا من سياج غزة

رئيس الموساد السابق عن هجوم حماس لـCNN: منسق جدًا وعدد الصواريخ التي أطلقت يفوق الخيال

(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الرائد دورون سبيلمان، لشبكة CNN، الأحد، إن إسرائيل “ستفعل أي شيء” لتحرير وإعادة الرهائن الذين تم احتجازهم في غزة.

وقال سبيلمان خلال مقابلة أجريت معه في سديروت بإسرائيل: "لدينا رجال ونساء وأطفال وجدات يجلسون في غزة في أحد الأقبية. ما يمكنني قوله لكم هو أننا لن نتوقف حتى نستنفد كل الوسائل الممكنة (لاستعادتهم). لن نترك أي شخص خلفنا، وسنفعل أي شيء لتحقيق ذلك".

وقال سبيلمان إن القوات الإسرائيلية "تحاول القضاء على البنية التحتية لحماس بأكبر قدر ممكن من الفعالية".

وقال المتحدث إن حماس تحاول التسلل إلى سبع مناطق مختلفة في إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي لديه سيادة جوية على معظمها، لكنه يحاول تعزيز دفاعاته.

وكان سبيلمان واضحًا في وصفه لخطورة توغل حماس.

وقال: "هذا هو الهجوم الأكثر تدميرًا في تاريخ دولة إسرائيل على مدى 75 عامًا الماضية، منذ قيام الدولة”.