(CNN)-- يتدوال إسرائيليون صورًا لأصدقائهم وأفراد عائلاتهم الذين يقولون إنه تم اختطافهم على ما يبدو من قبل مسلحي حماس، ويحثون الجمهور على المساعدة في نشر الخبر على أمل إعادتهم بأمان.

وقال يوني آشر، أحد سكان منطقة شارون، للزميلة إيرين بورنيت بـCNN إنه تعرف على زوجته من مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر مجموعة من الأشخاص محملين على ظهر شاحنة يحيط بها مقاتلو حماس. وتُسمع هتافات "الله أكبر" طوال الفيديو.

وتظهر اللقطات امرأة في الجزء الخلفي من الشاحنة بينما يضع أحد المسلحين وشاحًا على رأسها. وقال آشر لشبكة CNN إن المرأة هي زوجته، وهو يشارك الفيديو للتوعية بوضعهم. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من الفيديو.

وقال آشر إن زوجته وبناته الصغيرات كانوا يزورون حماته بالقرب من حدود غزة، وقال إنه يشتبه في أنهن قد تعرضن للاختطاف، وتتبع هاتف زوجته وعلم أنه موجود في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، لمذيع شبكة CNN وولف بليتزر، السبت، إن عدد المدنيين الذين أسرتهم حماس "للأسف، كبير".

من جهته قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لشبكة CNN إن أفراد الأسر الذين يرغبون في الإبلاغ عن فقدان أحبائهم يجب أن يأتوا إلى أقرب مركز شرطة عندما يكون من الآمن مغادرة منازلهم، واقترحت الشرطة على الأقارب إحضار الصور والأشياء الشخصية التي يمكن استخراج عينات الحمض النووي منها للمساعدة في تحديد الهوية.