"طوفان الأقصى".. رئيس الموساد السابق يكشف لـCNN مفاجآت بعملية حماس

كاميرا CNN في مطار بن غوريون توثق لحظات خوف مسافرين بعد إنطلاق صافرات الإنذار

(CNN)-- قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، إفرايم هاليفي بتصريح لشبكة CNN: "لم نتلق أي تحذير من أي نوع، وكانت مفاجأة تامة أن الحرب اندلعت هذا الصباح (السبت)".

وأضاف في المقابلة التي أجراها مع الزميل وولف بليترز بـCNN: "لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يجري"، مشيرا إلى أن "عدد الصواريخ التي أطلقوها خلال أقل من 24 ساعة يزيد عن 3000 صاروخ. وهذا أمر يفوق الخيال من وجهة نظرنا، ولم نكن نعلم أن لديهم هذه الكمية من الصواريخ، وبالتأكيد لم نتوقع أنها ستكون فعالة كما هي اليوم".

وتابع هاليفي أن هذا "هجوم فريد من نوعه" و"المرة الأولى" التي تتمكن فيها غزة من "اختراق عمق إسرائيل والسيطرة على القرى".

وقال هاليفي إنه يشتبه في أن الصواريخ تم تصنيعها في قطاع غزة بعد "تهريبها عن طريق البحر"، وأن حماس "على الأرجح" كانت قادرة على إجراء "تدريب تجريبي" دون السماح للقوات الإسرائيلية باكتشاف خططها.