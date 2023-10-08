أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي حالة الحرب، الأحد، عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، وأدى إلى سقوط قتلى إسرائيليين رجح تحليل لشبكة CNN أن يتجاوز عددهم 500 شخص.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، الأحد، إن الحرب “فُرضت على دولة إسرائيل في هجوم إرهابي قاتل من قطاع غزة (الذي) بدأ في الساعة 06:00 السبت".

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت ثلاثة مقرات عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، الأحد: "تم استهداف مقرات عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية تستخدم لتوجيه الإرهاب، بالإضافة إلى مقرات عسكرية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية كانت تستخدم خلال العمليات الأخيرة".

وأظهرت لقطات فيديو حية بعد ظهر الأحد (بالتوقيت المحلي) عدة انفجارات وأعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من الأجزاء الشمالية والشرقية من غزة، بما في ذلك منطقة بيت حانون.

يأتي هذا في وقت أشار تحليل لشبكة CNN إلى أن عدد القتلى في إسرائيل عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس، السبت، من المرجح أن يتجاوز 500 شخص.

وقالت زاكا، وهي خدمة طوارئ إسرائيلية متخصصة في التعامل مع جثث الموتى، لـCNN، الأحد، إنها أكدت وفاة "حوالي 500" شخص. ولا يشمل هذا العد الأشخاص الذين ماتوا أو أُعلن عن وفاتهم في المستشفيات، ولم تتمكن زاكا من الوصول إلى كل موقع يعتقد أن الناس قد قُتلوا فيه، وهذا يعني أن العدد الإجمالي يكاد يكون من المؤكد أكثر من 500 شخص.