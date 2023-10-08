دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق السيناتور الأمريكي، ليندسي غرهام على البيانين الذين اصدرتهما المملكة العربية السعودية وقطر حول الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضد إسرائيل وأطلقت على العمليات اسم "طوفان الأقصى".

وقال غراهام في سلسلة تدوينات على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "إلى دولتي قطر والمملكة العربية السعودية: لقد حان الوقت للتوقف عن تغطية حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية إذا كنتم تريدون السلام حقاً.. إن إلقاء اللوم على إسرائيل في هجوم اليوم هو أمر غير طبيعي على الإطلاق".

وتابع قائلا إن "مثل هذه التصريحات تشبه تصريحات إيران - أكبر دولة راعية للإرهاب - وليست مثل تصريحات حلفائنا.. إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها إسرائيل هي الإصرار على بقاء الدولة اليهودية واستمرار وجودها".

وأضاف: "كان بيان وزارة الخارجية القطرية مهينًا على مستويات متعددة ويمثل انتكاسة كبيرة للسلام.. إن اعتماد المملكة العربية السعودية ’مسؤولية إسرائيل‘ والتستر على حماس يعد أيضًا انتكاسة كبيرة.. يتعين على كلا البلدين أن يفهما أن الولايات المتحدة – بتأييد الحزبين - لا تشاطر وجهة النظر التي تحمل إسرائيل المسؤولية عن تعرضها لهجوم من قبل الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين يسعون إلى تدمير الدولة اليهودية".

واستطرد: "مثل هذه التعليقات تجعل من الصعب للغاية التحرك نحو تطبيع العلاقات".