السعودية.. تفاعل على فيديو إطلاق نار من نافذة سيارة والداخلية ترد

نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإطلاق النار من نافذة سيارة الأمر الذي اثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول "مموهة" وجه مطلق النار وذلك على حسابها بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين في محافظة الخرج ظهر أحدهما في محتوى مرئي يطلق النار من سلاح ناري بحوزته معرضا حياة الآخرين للخطر والآخر لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".