الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط كبير خلال مواجهات مع "حماس"

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن مقتل ضابط كبير في الجيش خلال مواجهات مع حركة "حماس".

وقال الجيش، على منصة"إكس": "قُتل قائد لواء ناحال العقيد جوناثان شتاينبرغ اليوم خلال مواجهة مع إرهابي".

و"ناحال" هي إحدى ألوية المشاة الرئيسية في الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في بيان، خلال وقت سابق من يوم السبت، أن "حماس أطلقت صواريخ كثيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتسلل الإرهابيون إلى الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بـ"الانتقام"، وقال، في تصريحات: "ما حدث اليوم لم نشهده من قبل في إسرائيل، وسأعمل على ألا يتكرر ذلك أبدا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "سيمارس كل قوته وسننتقم من (حماس) على هذا اليوم الأسود"، وتابع: "سنقوم بتدمير كل المواقع التي يتحصن بها عناصر (حماس) ويتسترون فيها ونجعلها أنقاضا، سنفعل بكل قوة وبكل مكان".

وخاطب الإسرائيليين بقوله: "نحن نخوض هذه المعركة معا، والحرب ستستغرق فترة وستكون صعبة، وأمامنا أيام حافلة بالتحديات".

وكان محمد الضيف، القائد العسكري لحركة "حماس"، كان قد دعا، في رسالة مسجلة، إلى "انتفاضة عامة ضد إسرائيل"، وأعلن، عن عملية "طوفان الأقصى"، قائلا إن الجماعة الفلسطينية المسلحة "استهدفت مواقع العدو والمطارات والمواقع العسكرية بـ 5000 صاروخ".

وقال إن الهجوم على إسرائيل "جاء ردا على الهجمات على النساء وتدنيس المسجد الأقصى والحصار المفروض على غزة"، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى "القدوم إلى تحرير المسجد الأقصى في القدس".