(CNN) -- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، السبت، إنهم لم يتلقوا أي تحذير من خلال معلومات استخباراتية بأن حركة "حماس" تستعد لمهاجمة إسرائيل، مما أدى إلى بعض الارتباك حول كيفية فشل إسرائيل في اكتشاف التحضيرات للهجمات الصاروخية.

وذكر مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية، لـCNN، إن "قدرة حماس على تنسيق الهجمات الإرهابية على البلدات الإسرائيلية دون اكتشافها، أثارت مخاوف بشأن تكنولوجيا العمياء لجمع المعلومات بالنسبة لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية".

وكان المسؤولون الأمريكيون يراقبون المؤشرات التي تشير إلى تصاعد التوترات في الأشهر الأخيرة لكن لم تكن هناك معلومات استخباراتية على المستوى التكتيكي لتنبيه المسؤولين الأمريكيين بأن هجوما بهذا الحجم سيحدث في هذا اليوم.

والسؤال المطروح الآن على مسؤولي الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية هو ما إذا كانت هناك مؤشرات لم يتم إغفالها، أو ما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في جمع أي معلومات من شأنها أن تساعد في التنبؤ بالهجوم.

وقال المسؤول إن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين سيجمعون تقارير "في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هناك أشياء فاتت أو ما إذا كانت هناك معلومات استخباراتية تم جمعها وأسيء قراءتها، أو ما إذا كانت لدينا منطقة مظلمة تماما لم نكن نعرف عنها شيئا".

وذكر مسؤول عسكري أمريكي كبير أن الولايات المتحدة "لم تتعقب أي هجوم وشيك على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية".

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إنه "إذا كانت الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى قرب وقوع الهجوم، فإنها بلا شك كانت ستشارك هذه المعلومات مع إسرائيل".

وتاريخيا، كان لدى الإسرائيليين قدرات لمراقبة الاتصالات في غزة، ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الإسرائيليين لديهم أيضًا بعضا من أفضل القدرات لاختراق الاتصالات المشفرة، وهذا هو السبب جزئيا وراء صدمة المسؤولين الأمريكيين لعدم الكشف عن الاستعدادات لهجمات السبت.

ويركز مسؤولو الاستخبارات الأمريكية على فهم الاتصالات المؤمنة والتدريب المستخدم في الهجمات، وما إذا كان يتم تقاسم هذه المعرفة مع مجموعات أخرى في أماكن أخرى.

واعترف مسؤولون إسرائيليون علنا، السبت، بأنهم فوجئوا بالهجوم الصاروخي، وقالوا: "لقد فوجئنا هذا الصباح، أما عن الإخفاقات، فنفضل عدم الحديث في هذه المرحلة الآن، نحن في حرب ونقاتل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، لـCNN: "أنا متأكد من أن هذا سيكون سؤالا كبيرا بمجرد انتهاء هذا الحدث، وأعتقد أنه سيتم الحديث عن مسألة الاستخبارات في المستقبل وسنعرف ما حدث".

وردا على سؤال مباشر عما إذا كان هذا فشلا استخباراتيا من جانب إسرائيل، أقر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، بوجود "عنصر المفاجأة"، لكنه قال إن الأسئلة المتعلقة بفشل الاستخبارات تتعلق بالمستقبل.

وقال لـCNN: "سنصل إلى ذلك لاحقا، في الوقت الحالي، علينا أن نخوض حربا، وننتصر فيها، كما قلت، وفي وقت لاحق، سيكون لدينا الوقت للتحقيق في ما حدث. "

وفي أمريكا، قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن هناك تركيزا متزايدا على التهديدات المحتملة بعد دعوة قادة "حماس" لشن هجمات في أماكن أخرى، لا يوجد ما يشير إلى وجود أي تهديدات نشطة داخل الولايات المتحدة، ولكن كما هو الحال في الصراعات السابقة، تصدر السلطات الأمريكية تحذيرات للشرطة بشأن التهديدات المحتملة.