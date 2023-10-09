بالفيديو والخرائط.. كيف شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل؟

(CNN) – شن مسلحون من غزة هجوما مفاجئا على إسرائيل فجر السبت، حيث أحدثوا ثغرات في السياج الحدودي، مما أسفر عن مقتل عدد غير معروف من الجنود الإسرائيليين واحتجاز رهائن، حسبما أظهرت مقاطع فيديو تم تحديد موقعها الجغرافي والتحقق من صحتها بواسطة CNN.

ويبدو أن الجنود الإسرائيليين في المواقع الحدودية قد فوجئوا إلى حد كبير بالهجوم، الذي تم تنفيذه باستخدام ما يبدو أنه طائرات بدون طيار وقذائف صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وأسلحة هجومية، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها حركة "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستولى المسلحون على قواعد عسكرية بالقرب من الحدود، واستولوا على مركبات عسكرية وأضرموا النار في الدبابات. وفي بعض الحالات، تقدم المقاتلون لبضعة أميال داخل المجتمعات القريبة من السياج الأمني الذي يفصل غزة عن إسرائيل، واحتجزوا رهائن مدنيين.

قامت CNN بفحص ما يقرب من 12 مقطع فيديو دعائيًا لحماس، باستخدام التحليل وتحديد الموقع الجغرافي لتجميع ما حدث في المواقع الرئيسية. وقد تم تحرير مقاطع الفيديو هذه، التي نشرتها حماس على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بشكل كبير من قبل الجماعة الإرهابية.

بيري

في مهرجان موسيقي قريب في الهواء الطلق، يقام على بعد أقل من ميلين من الحدود، قال بعض الحاضرين لشبكة CNN إنهم علموا بالهجوم لأول مرة من خلال صوت الصواريخ.

يظهر مقطع فيديو تم نشره على أحد حسابات حماس على وسائل التواصل الاجتماعي هجوما بالقرب من أحد أجزاء السياج الحدودي عندما قامت طائرة بدون طيار بتصوير هجوم على دبابة إسرائيلية. وفي مقطع فيديو منفصل، شوهد الدخان يتصاعد بالقرب من ثغرة جديدة في السياج. وأظهر الفيديو دبابة إسرائيلية تحترق بالقرب من هذا الثغر.

Credit: Hamas

وقال رواد الحفل إن إطلاق النار بدأ بعد حوالي 30 دقيقة من سماع الصواريخ والانفجارات لأول مرة. وقال اثنان من الحاضرين لشبكة CNN إنهما بدآ بالفعل في إخلاء المنطقة بسبب الصواريخ، عندما أدركا أنهما بحاجة إلى الركض هرباً من الرصاص.

وتقدم المسلحون على طول الطريق إلى كيبوتس على بعد ثلاثة أميال جنوب شرق الحدود مع غزة، وفقا للجيش الإسرائيلي.

تظهر مقاطع الفيديو التي حددتها شبكة CNN أن المسلحين يتحركون حول كيبوتس بيري ويأخذون العديد من الإسرائيليين أسرى. المكان الحالي لهؤلاء الرهائن غير معروف، لكن أكدت شبكة CNN أن بعض الحاضرين على الأقل تم تصويرهم وهم يتجولون في أنحاء غزة من قبل مسلحين.

معبر إيرز

يُظهر مقطع فيديو تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN مسلحين من غزة، وهم يدخلون منشأة إيرز العسكرية بعد اختراق الحدود بالمتفجرات. معبر إيرز هو المعبر الحدودي الرئيسي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وشوهد المقاتلون بعد ذلك وهم يطلقون النار على برج حراسة ويتحركون داخل ما يبدو أنه أماكن المعيشة في القاعدة العسكرية.

Credit: Hamas

ويستمر مقطع الفيديو الذي يُشاهد لأول مرة مع مسلح وهو يطلق النار على رجل ملطخ بالدماء على الأرض، بينما يبدو أن مسلحين آخرين يحتجزون رجلين إسرائيليين كرهائن.

وبينما يتحرك المقاتلون بشكل أعمق داخل القاعدة، ويمسكون بالعلم الإسرائيلي ويستولون على سيارة جيب إسرائيلية، يمكن رؤية عدة جثث هامدة على الأرض.

بالقرب من بيت لاهيا، غزة

ويظهر مقطع فيديو نشرته حماس طائرتين شراعيتين على الأقل بعد وقت قصير من الإقلاع، تحلقان في اتجاه زيكيم، وهو كيبوتس يقع على الحدود مباشرة.

ومن خلفهم، شوهد وابل من الصواريخ، التي تم إطلاقها على حافة حقل شمال بيت لاهيا في غزة، وهي تتجه نحو الشمال.

Credit: Hamas

هذا الفيديو هو أقدم صورة لطائرات شراعية التقطت أثناء الهجوم وتم تحديد موقعها الجغرافي بواسطة CNN.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل اثنين من مهاجمي حماس على شاطئ زيكيم؛ من غير المعروف ما إذا كان هذان هما الطياران المظليان اللذان ظهرا في الفيديو. ويبدو أن هذا الهجوم هو هجوم بري شنته حماس على إسرائيل في أقصى الشمال.

ناحل عوز

كما سيطر العشرات من مقاتلي القسام القادمين من غزة والذين كانوا مسلحين بالبنادق والقنابل اليدوية وطائرات بدون طيارعلى قاعدة عسكرية خارج ناحل عوز، حسبما أظهر مقطع فيديو حددته CNN.

Credit: Hamas

وقُتل ما لا يقل عن جنديين إسرائيليين على يد المسلحين، وشوهدت ست جنديات على الأقل في القاعدة يتم أسرهن في مقاطع الفيديو.

بدأ الهجوم بتسلل مسلحين بين تلتين بالقرب من بوابة على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة. ثم شوهدوا وهم يقتربون ويتحركون بجوار برج مراقبة – ويظهر برج الاتصالات الكبير التابع للقاعدة العسكرية على مسافة بعيدة.

وبمجرد مرورهم، شوهد العشرات من المسلحين يرتدون ملابس داكنة - وهم يتحركون في العراء نحو القاعدة.

ويبدو أن مقطع فيديو آخر، تم تصويره في نفس الوقت تقريبًا بواسطة طائرة بدون طيار مسلحة، يظهر بداية الكمين. وشوهد ثلاثة جنود إسرائيليين يقفون بالقرب من شاحنة في الجزء الجنوبي من القاعدة قبل أن تسقط طائرة بدون طيار قنبلتين على الأقل عليهم. ويبدو أن أحدهم أصيب بجروح خطيرة ثم شوهد الثلاثي وهم يحتمون بجوار مركبة عسكرية قريبة.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو مسلحين وهم يلقون قنبلة يدوية فوق مركبة عسكرية إسرائيلية متحركة خارج القاعدة. ومن غير الواضح من مقاطع الفيديو عدد القوات المتمركزة في القاعدة، أو ما إذا كانت هناك معارك واسعة النطاق هناك.

يُظهر مقطع فيديو آخر عدة أفراد – يبدو أن بعضهم ينهبون القاعدة – فوق وحول عدد قليل من الدبابات في ملكية القاعدة. كما شوهد عمود كثيف من الدخان الأسود.

صوفا

ويظهر مقطع فيديو آخر نشرته حماس مهاجمين بالقرب من فتحة في سياج قريب من كيبوتز صوفا، بالقرب من حدود إسرائيل مع مصر.

Credit: Hamas

وفي نفس الفيديو، يظهر مقاتلون وهم يقتحمون قاعدة عسكرية قريبة، حيث تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية بما في ذلك دبابة. ويمكن رؤية جثث الجنود الإسرائيليين في الفيديو، أحدهم ينزف ولا يرتدي سوى خوذة وسترة تكتيكية وملابسه الداخلية.

ويبدو أن هذا الهجوم هو هجوم بري شنته حماس على إسرائيل في أقصى الجنوب.

شاطئ زيكيم

وبحسب الجيش الإسرائيلي، حاولت حماس أيضًا مهاجمة إسرائيل باستخدام القوارب. وتم تدمير قاربين مطاطيين وقاربين آخرين في وقت مبكر من صباح السبت، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي مساء السبت سفينة بحرية تطلق النار على سفينة يُزعم أنها تابعة لحماس.