الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجنوده القتلى جراء هجمات حماس

بعد سماع دوي.. طاقم CNN يحتمي من "وابل من الصواريخ" قرب حدود إسرائيل وغزة

القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، إن ما لا يقل عن 85 شخصًا بين قتلى الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، هم جنود إسرائيليون.

وذكر المتحدث أن "المئات" من مسلحي حماس قُتلوا في غزة في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال هغاري أيضًا إن الجيش الإسرائيلي أنهى عملية إجلاء المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من غزة.

وقال إن كامل طول السياج عبر الحدود مع غزة مغطى بالدبابات والغطاء الجوي.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "مقاتلونا يتنقلون من منزل إلى منزل… لا يوجد مسلحون يعبرون السياج في الوقت الحالي".

وأضاف أنه تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي إسرائيلي.

وفرضت إسرائيل حصارًا شاملا على غزة، شمل قطع إمدادات الماء والكهرباء والطعام عن الطعام، حسبما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، بينما واصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف في القطاع المزدحم ردا على هجوم حماس المفاجئ، السبت.