دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، إن حماس ستبدأ في إعدام الرهائن المدنيين، وبثه "بالصوت والصورة" إذا استهدفت إسرائيل سكان غزة دون سابق إنذار.

وقال أبوعبيدة في بيان صوتي نشرته كتائب القسام عبر "تليغرام": "من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة".

وأضاف أبو عبيدة: "سنخاطب العدو باللغة التي يعرفها... في الساعات الماضية تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزة... بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها".

وتابع أبو عبيدة: "إننا إذ نعلن هذا القرار، لنحمّل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار، فالكرة في ملعبه من الآن، وقد أعذر من أنذر"، حسبما ورد في البيان الصوتي.

يوم الاثنين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل قررت فرض "حصار كامل" على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الماء والكهرباء والطعام، بينما واصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف في القطاع ردًا على هجوم حماس المفاجئ الذي شنته السبت.