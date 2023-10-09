أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، إنه أصدر أمراً بفرض "حصار كامل" على غزة.

وقال غالانت: "لقد أعطيت أمراً: غزة ستكون تحت حصار تام لا كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق".

وأردف وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا: "نحن نحارب الهمجيين [الإرهابيين] وسوف نرد وفقا لذلك".

وأكد غالانت أنه لن يتم توفير مياه للقطاع أيضا، على حد قوله.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على مدار الليلة الماضية، على مواقع عدة في قطاع غزة، في حين ردت كتائب القسام باستهداف عدد من المدن الإسرائيلية برشقات صاروخية.