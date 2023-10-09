أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال حزب الله اللبناني، إن ثلاثة من أعضائه قتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان، الاثنين، حسبما ذكرت الجماعة المدعومة من إيران، لشبكة CNN.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه "تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وقال حزب الله في بيان، إن "مجموعات من المقاومة الإسلامية" أطلقت صواريخ موجهة على إسرائيل، مستهدفة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم التابعة للجيش الإسرائيلي، "نتيجة الهجوم الإسرائيلي على بلدات وقرى لبنانية" ومقتل عناصر من الجماعة.

لعدة ساعات، سُمعت عدة انفجارات أثناء قيام المروحيات الإسرائيلية بشن غارة جوية بالقرب من الحدود مع لبنان. ولحقت أضرار بالعديد من المنازل والمتاجر، وفر بعض السكان المحليين إلى مدينة صيدا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

كما شوهدت النيران مشتعلة في إحدى المناطق التي استهدفتها الغارة، بحسب صور بثتها وسائل إعلام لبنانية. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الحريق ناجم عن قنابل فسفورية إسرائيلية. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي استخدام القنابل الحارقة.

وقال الجيش اللبناني إن أطراف الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى "تعرضت لقصف جوي ومدفعي". وحث الجيش المواطنين على تجنب المناطق المتاخمة للحدود.