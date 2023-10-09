دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذرت وزارة الخارجية الإيرانية مما وصفته بـ"أي عمل غبي" تجاه طهران، الإثنين، وذلك في ضوء التوتر الذي تشهده إسرائيل وقطاع غزة بعد الهجوم الذي شنه الجناح العسكري لحركة "حماس"، كتائب القسام، على بعض المدن الإسرائيلية فجر السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "أن قيام بعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، في الحرب الدعائية والإعلامية، بتغيير هوية ومكانة الظالم وتجاهل جرائم هذا الكيان الغاصب وتوجيه الاتهامات إلى شعب مظلوم، أمر غير مقبول و نرفضه"، على حد قوله.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من استهداف بلاده قائلا: "ليعلموا أن القيام بأي عمل غبي تجاه إيران سيقابل برد مدمر"، حسب قوله.

وزعمت حركة حماس، الأحد، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أشاد بهجومها المفاجئ على إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية

ودخلت العمليات العسكرية التي شنتها "حماس" وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" يومها الثالث، الإثنين، مع ردود إسرائيلية متعددة باستهداف المسلحين الذين تسللوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتوجيه ضربات تستهدف معاقل لحماس في قطاع غزة.