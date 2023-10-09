لليوم الثالث.. آخر تطورات الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتواصل الحرب المستعرة منذ فجر السبت بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في قطاع غزة وغلاف غزة وبعض المدن الإسرائيلية، لليوم الثالث على التوالي، إذ شهد هذا اليوم إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف تل أبيب والقدس برشقات صاروخية ردًا على "استهداف منازل المدنيين" في الغارات الإسرائيلية على القطاع، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات اليوم الثالث من الحرب:

كتائب القسام: القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 4 أسرى وآسريهم من عناصر الحركة

قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد إن التوغل البري في غزة ليس مستبعدا.

وزير الدفاع الإسرائيلي يُعطي أمرًا بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة

حماس تُعلن إطلاق 120 صاروخًا على أسدود وعسقلان ردًا على الغارات الإسرائيلية

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 493 قتيلًا و2651 جريحاً

انطلاق صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب نتيجة إطلاق صواريخ من غزة

الجيش الإسرائيلي يُعلن السيطرة على كافة المناطق في محيط غزة ويؤكد: لا عمليات قتالية حاليا في أراضينا

أظهرت مقاطع فيديو وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مساجد ومباني سكنية سويت بالأرض في غزة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 500 هدف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين خلال الليل.

البنك المركزي الإسرائيلي يُعلن حزمة بقيمة 30 مليار دولار لدعم الأسواق

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـCNN: لا نسيطر على كامل حدودنا مع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 436 والمصابين إلى 2271

طلبت عائلات بعض الإسرائيليين الذين تم احتجازهم كرهائن خلال هجوم حماس، من الحكومة الحصول على إجابات خلال مؤتمر صحفي في بثته القناة 12 يوم الأحد.

قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، في بيان مقتضب على تلفزيون "الأقصى" إن عناصر الحركة احتجزوا عددا كبيرا من الرهائن من إسرائيل وعادوا بهم إلى غزة.

تم إبلاغ أعضاء الكونغرس بمقتل أربعة أمريكيين في أعقاب الهجمات التي وقعت في إسرائيل بالقرب من حدود غزة، وفقًا لمصدر مطلع على إحاطة اللجان الرئيسية بمجلس النواب مساء الأحد.

قالت حركة "حماس" في بيان الأحد إن إرسال حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط هي "مشاركة في العدوان ضد الشعب الفلسطيني".