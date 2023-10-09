بعد سماع دوي.. طاقم CNN يحتمي من "وابل من الصواريخ" قرب حدود إسرائيل وغزة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تجري قطر محادثات مع حماس بشأن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة داخل قطاع غزة، وتقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع القطريين حيث يلعبون دورًا رئيسيًا في الوساطة مع الحركة، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير وشخص آخر مطلع على المناقشات لشبكة CNN.

وقال أحد المصادر إن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، التقى بقادة حماس، الأحد. وأضاف المصدر إن قطر تلعب دورًا مهمًا كوسيط.

وتابع المصدر أن: "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة".

وظل المسؤولون الأمريكيون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، على اتصال مع القطريين طوال عطلة نهاية الأسبوع أثناء تواصلهم مع حماس.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن قطر، التي تربطها علاقات قوية بحركة حماس، تفاجأت بهجوم الحركة على إسرائيل، السبت.

وتواصلت CNN مع حكومتي قطر وإسرائيل للتعليق.