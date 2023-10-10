بايدن: 11 أمريكيا قتلوا في إسرائيل.. و"من المحتمل" وجود رهائن لدى "حماس"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
بايدن: 11 أمريكيا قتلوا في إسرائيل.. و"من المحتمل" وجود رهائن لدى "حماس"
الرئيس الأمريكي جو بايدنCredit: Kevin Dietsch/Getty Images

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن "هناك الآن ما لا يقل عن 11 مواطنا أمريكيا تأكد مقتلهم في إسرائيل".

قد يهمك أيضاً

مصادر لـCNN: قطر تجري محادثات مع حركة حماس بشأن الرهائن المحتجزين في غزة

وأضاف بايدن، في بيان، أنه "من المحتمل" أن يكون مواطنون أمريكيون من بين الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس"، وتابع أن إدارته "تعمل مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن كل جانب من جوانب أزمة الرهائن"، وأشار إلى أن هناك مواطنين أمريكيين "لا يزال مصيرهم مجهولا".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي فيما تتواصل الحرب المستعرة منذ فجر السبت بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في قطاع غزة وغلاف القطاع  وبعض المدن الإسرائيلية، لليوم الثالث على التوالي.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.