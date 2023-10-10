السيسي: التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين "خطير للغاية".. ومصر لن تسمح بـ"تصفية القضية"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التصعيد الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأنه "خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها"، محذرًا من أن بلاده لن تسمح بـ"تصفية القضية على حساب أطراف أخرى".

وأضاف السيسي، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام" الحكومية، الثلاثاء، أن "مصر تجري اتصالات مكثفة على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وقال الرئيس المصري إن "مصر لن تتخلي عن التزاماتها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، مُعربًا عن أمل بلاده في "حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، ولن نسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى".

وأكد الرئيس المصري أن "أمن مصر القومي مسؤوليته الأولي ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف".

في وقت سابق الثلاثاء، أفادت "الأهرام" أن السيسي وجّه بإرسال قافلة مساعدات إنسانية وغذائية وعلاجية "ضخمة" إلى قطاع غزة.

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