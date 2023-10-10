متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرد على تهديد حماس بقتل رهائن في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، الثلاثاء، إن قتل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة "لن يجعل الأمور أفضل"، وذلك بعد يوم من تهديد حماس بإعدام الرهائن إذا استهدفت إسرائيل المدنيين في غزة بدون سابق إنذار.

وقال هيشت: "إذا قاموا بإيذاء إحدى هؤلاء الجدات أو أحد هؤلاء الرُضّع أو أحد هؤلاء الأطفال، فلن يتحسن الأمر، وهم يعلمون ذلك".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش كان يُرسل تحذيرات قبل قصف أهدافه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الطلقات التحذيرية.

وأردف هيشت قائلا: "سنقوم بعملية الإخطار بأفضل طريقة ممكنة... ويجب على الناس أن يتحركوا".

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش الإسرائيلي يميز بين الأهداف المدنية والحكومية والعسكرية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التمييز ليس بهذه البساطة، وأضاف: "في المباني التي يعيش فيها الناس، يمكن أن يكون هناك مخزن للأسلحة... يمكن أن يكون هناك أحد زعماء حماس الذين يعيشون هناك".

وأشار هيشت إلى ان الجيش الإسرائيلي استهدف "مئات الأهداف" على مدار الليلة الماضية في غزة.

وكان المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام)، أبو عبيدة، قد هدد، مساء الإثنين، بقتل رهائن وبث ذلك بالصوت والصورة في حال استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة بدون سابق إنذار.