شرح بالصور.. كيف يعمل نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي؟

(CNN)-- مع سقوط آلاف الصواريخ على إسرائيل، اعتمدت البلاد مرة أخرى على نظام القبة الحديدية لحماية مواطنيها من الهجمات القادمة من قطاع غزة.

يقول المحللون إن نظام الدفاع الصاروخي هو أحد أهم الأدوات في ترسانة إسرائيل، وقد أنقذ حياة عدد لا يحصى من المدنيين خلال صراعات مختلفة في العقد الماضي. أنه فعال للغاية. وقال الجيش الإسرائيلي إن النظام حقق نسبة نجاح بلغت 95.6% خلال وابل صاروخي أطلقته حركة الجهاد الإسلامي في مايو/أيار.

بدأ تطوير القبة الحديدية لأول مرة في عام 2007. وبعد الاختبارات في عامي 2008 و2009، تم نشر أول بطاريات القبة الحديدية في عام 2011. وتم تحديث النظام عدة مرات منذ ذلك الحين.

تم تصميم القبة الحديدية لإسقاط المقذوفات القادمة. وهي مجهزة برادار يرصد الصواريخ ثم يستخدم نظام القيادة والتحكم الذي يحسب بسرعة ما إذا كانت المقذوفة القادمة تشكل تهديدًا أو من المحتمل أن تضرب منطقة غير مأهولة بالسكان. إذا كان الصاروخ يشكل تهديدًا، تطلق القبة الحديدية صواريخ من الأرض لتدميرها في الهواء.

بالنسبة لأولئك الموجودين على الأرض، يبدو الاعتراض المباشر وكأنه صوت مدوٍ ويمكن الشعور به أحيانًا من الأرض.

وتوجد 10 بطاريات للقبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل، تحتوي كل منها على ثلاث إلى أربع قاذفات، وفقًا لشركة “رايثيون” ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. النظام قابل للنقل بشكل كبير ولا يتطلب سوى بضع ساعات لإعداده، كما أن الصواريخ الاعتراضية نفسها تتمتع بقدرة عالية على المناورة. يبلغ طولها 3 أمتار (حوالي 10 أقدام)؛ يبلغ قطرها حوالي 6 بوصات (15 سم)؛ وكان وزنها 90 كيلوغرامًا (198 رطلاً) عند الإطلاق، حسبما قالت مجموعة التحليل الأمني "IHS Jane’s" في عام 2012.

وقالت شركة IHS Jane’s إنه من المعتقد أن الرأس الحربي يحمل 11 كيلوغرامًا من المتفجرات شديدة الانفجار. يتراوح مداه من 4 كم إلى 70 كم (2.5 ميل إلى 43 ميلاً (.

ومن المهم أن نلاحظ أنه على عكس أنظمة الدفاع الجوي المصممة لوقف الصواريخ الباليستية، تستهدف القبة الحديدية الصواريخ غير الموجهة التي تظل على ارتفاعات منخفضة - وهو النوع الذي غالبا ما تطلقه الجماعات المسلحة في غزة.

في أوقات الحرب، يمكن أن ترتفع تكلفة تشغيل القبة الحديدية بسرعة. يتكلف كل صاروخ حوالي 40 ألف دولار، لذا فإن اعتراض آلاف الصواريخ القادمة يزيد من تكاليفه.

وأنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 1.5 مليار دولار على برنامج القبة الحديدية والأبحاث المتعلقة به أيضًا. وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNNإن إسرائيل ستطلب على الأرجح صواريخ اعتراضية إضافية بالإضافة إلى مساعدات عسكرية أخرى من واشنطن في أعقاب هجوم السبت.