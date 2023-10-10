جانب من القوات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل خلال اشتباك مع مسلحين "تسللوا من الأراضي اللبنانية".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على منصة أكس (تويتر سابقا): "مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد رحمه الله والذي قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الاثنين، إن "عددا من المسلحين المشتبه بهم الذين تسللوا" إلى إسرائيل من لبنان قُتلوا، وأن جنوده يقومون بتفتيش المنطقة، وأضاف البيان أن "مروحيات إسرائيلية تقصف حاليا المنطقة".

ولاحقا، قال "حزب الله" اللبناني إن 3 من أعضائه قتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان، حسبما ذكرت الجماعة المدعومة من إيران، لشبكة CNN.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، أن لبنان لا يرغب في الانجرار إلى الصراع الدائر، وهو الموقف الذي تم التوصل إليه من خلال سلسلة الاتصالات الدولية والعربية والمحلية، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وقال ميقاتي لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب خلال لقاء الاثنين: "لا نريد أن يدخل لبنان في الحرب المستمرة، ونحن نسعى لذلك".