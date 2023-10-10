خامنئي يرد على اتهام إيران بالوقوف خلف هجوم حماس على إسرائيل

نشر الثلاثاء ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الثلاثاء، إن طهران لم تنخرط بهجمات حماس على إسرائيل.

ففي كلمته المتلفزة الأولى منذ بدء الهجمات السبت، أشاد خامنئي بأولئك الذين "خططوا" للهجوم.

وأضاف المرشد الإيراني: "مناصرو النظام الصهيوني وبعض أولئك الذين ينتمون لهذا النظام الغاصب قالوا أمورا غير منطقية في الأيام الماضية مثل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت خلف هذا الفعل (الهجوم)، هم على خطأ".

وأردف خامنئي قائلا: "أولئك الذين يقولون إن تصرفات الفلسطينيين تأتي من غير الفلسطينيين ليس لديهم فهم حقيقي للشعب الفلسطيني ولديهم حسابات خاطئة".