دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الرابع، وذلك بعد أن اندلعت السبت، ولعل أبرز تطور شهدته هذه الحرب فجر الثلاثاء، هو مقتل نائب قائد "لواء 300" في الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات مع متسللين من الحدود اللبنانية في حين تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومع ورود التطورات الجديدة، نستعرض فيما يلي أبرز الأحداث التي ستشهدها هذه الحرب في يومها الرابع.

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يُقدّر لـCNN عدد الرهائن في غزة بأنه بين 100 و150 شخصا.

إسرائيل تعلن مقتل نائب قائد لواء 300 خلال اشتباك مع مسلحين "تسللوا من لبنان"

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكشف لـCNN غاية بلاده في نهاية الحرب مع الفصائل الفلسطينية، إذ أكد أن إسرائيل تسعى لإنهاء القدرات العسكرية لحماس في غزة.

قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، إن بلاده عرضت على إسرائيل التخطيط للقيام بعمليات خاصة وكذلك الدعم الاستخباراتي كجزء من الجهود المبذولة لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، أن المملكة "تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري في غزة ومنع اتساعه في المنطقة".

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنه "لا توجد نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل" في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة "حماس" في نهاية الأسبوع.