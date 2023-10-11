قبل وبعد.. صور تُظهر ما حل بمسجدين في غزة جراء القصف الإسرائيلي

نشر الأربعاء ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس السبت، في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء القطاع.

تُظهر صور الأقمار الصناعية والجوية قبل وبعد الغارات على مخيم الشاطئ للاجئين في غزة الاثنين مدى قوة هذا القصف.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن “عددا كبيرا” من الأشخاص قتلوا.

واتهمت السلطات الفلسطينية إسرائيل باستهداف “الحي بأكمله” القريب من مسجد السوسي في المخيم.

مسجد السوسي في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة قبل وبعد تدميره في غارة جوية إسرائيلية في 9 أكتوبر Credit: BING MAPS/HATEM MOUSSA/AP

وتظهر الصور الملتقطة فوق مسجد ياسين في مدينة غزة، والذي تم تدميره في غارة جوية أيضا، قبة الهيكل وقد تم تدميرها.

مسجد ياسين في مدينة غزة يظهر قبل وبعد تدميره في غارة جوية إسرائيلية في 9 أكتوبر Credit: BING MAPS/HATEM MOUSSA/AP

وتقول إسرائيل إن هجماتها تستهدف حماس، لكن غزة هي واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية على هذا الكوكب. وكثيراً ما يُقتل مدنيون، بمن فيهم الأطفال، في عمليات القصف.